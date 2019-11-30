Макрон нагородив орденом командувача ВМС України

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в суботу в Одесі вручив командувачу Військово-морських сил України адміралу Ігорю Воронченку орден Французької Республіки "За заслуги".



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр командування ВМС ЗСУ.

Нагородження відбулося на борту корабля ВМС Франції Commandant Birot.



"Президент Франції Еммануель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом, і це свідчить про повагу, яку він має до українських ВМС. Наша співпраця триває доволі давно, і, зокрема, про якісний рівень нашого співробітництва свідчить стажування українських кадетів на борту французьких кораблів, зупинки французьких кораблів в Одесі", - заявив посол.

Він зазначив, що в майбутньому відносини між Військово-морськими силами Франції та України розвиватимуться.



Воронченко наголосив: "Між нашими флотам підтримується плідна співпраця. Кожне прибуття корабля - це ще один крок для безпеки, яка має бути в цьому регіоні.



"Спільна участь у проведенні міжнародних навчань є одним із кроків для того, щоб Військово-морські сили якнайшвидше отримували сумісність зі стандартами Альянсу для спільного застосування та виконання завдань", - сказав Воронченко.

Нагадаємо, 28 листопада в порт Одеси з чотириденним візитом зайшов корвет Військово-морських сил Франції Commandant Birot.



Програма візиту Commandant Birot в Одесу передбачає зустрічі з представниками ВМС України та низку інших заходів.



Французький корабель перебуває в Чорному морі з 22 листопада, відтоді він вже відвідав порт Батумі в рамках військового співробітництва між Грузією і НАТО.