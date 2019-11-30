Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Турции запустили трубопровод, по которому в ЕС поступит газ из Азербайджана

Бивень нарвала и огнетушитель применялись против нападавшего в Лондоне

Появились новые детали суда по делу МН17

Украина не будет игнорировать встречу НАТО в Лондоне - поедет министр Пристайко






Макрон наградил орденом командующего ВМС Украины

Суббота, 30 ноября 2019, 15:53

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен в субботу в Одессе вручил командующему Военно-морских сил Украины адмиралу Игорю Воронченко орден Французской Республики "За заслуги".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции Commandant Birot.

"Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом, и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно, и, в частности, о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствуют стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе", - заявил посол.

Читайте также
За Путина или против Трампа: что означают заявления Макрона о "России – не враге НАТО"

Он отметил, что в будущем отношения между Военно-морскими силами Франции и Украины будут развиваться.

Воронченко подчеркнул: "Между нашими флотам поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждое прибытие корабля - это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе".

"Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов для того, чтобы Военно-морские силы быстрее получали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - сказал Воронченко.

Напомним, 28 ноября в порт Одессы с четырехдневным визитом зашел корвет Военно-морских сил Франции Commandant Birot.

Программа визита Commandant Birot в Одессу предусматривает встречи с представителями ВМС Украины и ряд других мероприятий.

Французский корабль находится в Черном море с 22 ноября, с тех пор он уже посетил порт Батуми в рамках военного сотрудничества между Грузией и НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Макрон Франция
powered by lun.ua