У Стамбулі водій автобуса врізався в зупинку і напав з ножем на людей: 13 постраждалих

У Стамбулі водій міського автобуса врізався у зупинку та напав з ножем на людей, які намагалися запобігти його втечі, постраждали 13 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

Турецька поліція заявила, що 33-річного водія автобуса затримали в неділю після того, як він стрибнув у море, щоб спробувати втекти з місця події.

В результаті інциденту постраждали 13 осіб, включно з чоловіком, який отримав колоту рану, коли намагався не допустити втечі водія. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Поліція заявила, що серед постраждалих були троє громадян Ірану та двоє дітей.

Поки що невідомо, чи навмисне водій в’їхав у зупинку. Поліція заявила, що розпочато розслідування.