У Стамбулі водій автобуса врізався в зупинку і напав з ножем на людей: 13 постраждалих
Понеділок, 4 листопада 2019, 11:39
У Стамбулі водій міського автобуса врізався у зупинку та напав з ножем на людей, які намагалися запобігти його втечі, постраждали 13 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.
Турецька поліція заявила, що 33-річного водія автобуса затримали в неділю після того, як він стрибнув у море, щоб спробувати втекти з місця події.
В результаті інциденту постраждали 13 осіб, включно з чоловіком, який отримав колоту рану, коли намагався не допустити втечі водія. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.
Поліція заявила, що серед постраждалих були троє громадян Ірану та двоє дітей.
Поки що невідомо, чи навмисне водій в’їхав у зупинку. Поліція заявила, що розпочато розслідування.
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