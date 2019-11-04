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У Стамбулі водій автобуса врізався в зупинку і напав з ножем на людей: 13 постраждалих

Понеділок, 4 листопада 2019, 11:39

У Стамбулі водій міського автобуса врізався у зупинку та напав з ножем на людей, які намагалися запобігти його втечі, постраждали 13 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

Турецька поліція заявила, що  33-річного водія автобуса затримали в неділю після того, як він стрибнув у море, щоб спробувати втекти з місця події.

 

В результаті інциденту постраждали 13 осіб, включно з чоловіком, який отримав колоту рану, коли намагався не допустити втечі водія. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Поліція заявила, що серед постраждалих були троє громадян Ірану та двоє дітей.

Поки що невідомо, чи навмисне водій в’їхав у зупинку. Поліція заявила, що розпочато розслідування.

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