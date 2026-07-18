Більшість поляків вважають Туска кращим прем’єром, ніж Моравецького

Більшість поляків оцінюють Дональда Туска як ефективнішого прем’єр-міністра, ніж Матеуша Моравецького.

Про це свідчать результати опитування SW Research, передає Onet, пише "Європейська правда".

У межах дослідження респондентів запитали, хто краще виконує обов’язки глави уряду. Туск отримав підтримку 37,2% опитаних, тоді як Моравецького обрали 24,6% респондентів.

Ще 22,1% учасників опитування заявили, що оцінюють роботу обох політиків однаково. Водночас 16,1% опитаних не змогли відповісти на запитання.

Газета порівняла двох прем’єр-міністрів, які найдовше обіймали цю посаду в історії Третьої Республіки Польщі. Дональд Туск очолював польський уряд у 2007–2014 роках, а з 2023 року знову став прем’єр-міністром після перемоги коаліції на чолі з його партією на парламентських виборах.

Матеуш Моравецький був главою уряду Польщі у 2017–2023 роках за часів правління партії "Право і справедливість".

Опитування SW Research проводили 14–15 липня 2026 року серед 800 користувачів онлайн-панелі SW Panel віком від 18 років. Вибірка була сформована за методом випадкової квоти.

На початку липня опитування у Польщі засвідчило зростання популярності президента Кароля Навроцького у червні – місяці, на який припала суперечка з Україною та позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Нагадаємо, інше опитування, що проводилося 19-21 червня IBRIS, показало рекордний рейтинг Навроцького: 54,8%.