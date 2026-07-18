У Швеції в торговому центрі частково обвалився дах

У шведському місті Уддевалла частина даху торгового центру обвалилася на приміщення кондитерської.

Про це пише SVT, передає "Європейська правда".

На місце події прибули екстрені служби, які встановлюють причини інциденту та оцінюють можливість подальшого обвалу.

Сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов у суботу, 18 липня, о 08:20. На той момент торговий центр ще не був відкритий для відвідувачів, за винятком продуктових магазинів, розташованих неподалік від місця обвалу.

"Частина даху обвалилася, але ми ще не знаємо причини. Територію оточили, щоб ніхто не міг потрапити в небезпечну зону. Ми продовжуємо збирати інформацію та перевіряємо, чи існує ризик подальшого обвалу", – повідомив Петер Густафссон із командного центру служб екстреної допомоги.

Персонал торгового центру евакуювали. Швидку допомогу на місце події не викликали, і наразі інформації про постраждалих немає.

Керівник торгового центру зазначив, що поки що оцінити масштаби пошкоджень неможливо.

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