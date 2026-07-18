У Німеччині палає колишній полігон: вогонь не можуть загасити через снаряди

У Німеччині триває масштабна лісова пожежа на території колишнього військового полігону в Національному парку Мюріц у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

Про це пише Zdfheute, передає "Європейська правда".

Як зазначається, до ліквідації займання залучені сотні співробітників екстрених служб, а площа пожежі вже сягнула близько 360 гектарів.

Для боротьби з вогнем активно використовують гелікоптери Бундесверу, які допомагають рятувальникам із повітря. Їхню роботу планують продовжувати й надалі.

Міністр охорони навколишнього середовища Мекленбурга-Передньої Померанії Тілль Бакхаус заявив, що пожежники впевнені у здатності контролювати ситуацію. Через це надзвичайний стан у регіоні поки не оголошували.

У четвер, 17 липня, до гасіння пожежі залучили близько 400 рятувальників. Однак роботи значно ускладнює те, що територія колишнього військового полігону забруднена залишками боєприпасів.

🇩🇪 Im Müritz-Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern brennt ein ehemaliges Truppenübungsgelände auf einer Fläche von 269 Hektar. Rund 375 Einsatzkräfte versuchen das Feuer von außen einzudämmen. Wegen alter Munition im Boden können die Brandbekämpfer nicht direkt an die Flammen… pic.twitter.com/TNnaodabDB – Nachrichten (@NewsFokus) July 16, 2026

За словами представників округу, у зоні займання досі знаходиться велика кількість вибухонебезпечних предметів, зокрема боєприпаси великого калібру.

Як зазначається, у минулому на цьому полігоні знаходили, серед іншого, протитанкові гранати. Через нагрівання внаслідок пожежі там регулярно лунають вибухи.

Саме наявність боєприпасів не дозволяє пожежникам безпосередньо наблизитися до осередків займання. Вогонь намагаються стримувати з безпечної відстані за допомогою спеціальних систем зрошення та захисних ліній.

Причина займання наразі залишається невідомою. Очікується, що операція з ліквідації пожежі триватиме ще кілька днів.

Мешканців і туристів закликають не наближатися до небезпечної зони, не користуватися велосипедними та пішохідними маршрутами поблизу місця пожежі.

У травні у німецькому місті Пфорцгайм на заході країни евакуювали близько 30 тисяч осіб через виявлену бомбу часів Другої світової війни.

Напередодні писали, що у лісі в польському селі Броди, що у Малопольському воєводстві, виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.