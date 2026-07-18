Через сильну спеку у Франції за тиждень загинуло майже 3 тисячі людей

За період сильної спеки наприкінці червня у французькому регіоні Іль-де-Франс померли майже 3 тисячі людей, що більш ніж удвічі перевищує звичайний рівень смертності.

Про це пише Le Monde з посиланням на дані Національного агентства громадського здоров'я Франції, передає "Європейська правда"

Кількість смертей перевищила очікуваний за звичайних умов показник на 122%. За даними агентства, упродовж тижня в регіоні померли близько 3 тисяч людей.

"У регіоні Іль-де-Франс було зафіксовано дуже високий рівень надмірної смертності [у період з 22 по 28 червня] на тлі спекотної хвилі. Різниця між очікуваною та фактичною кількістю смертей становила 122%, або 1 565 смертей", – йдеться у заяві Національного агентства громадського здоров'я Франції.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна переживає наймасштабніші лісові пожежі з часів Другої світової війни, а також попередив, що нинішнє літо буде "важким".

Нещодавно близько 1000 місцевих мешканців і туристів евакуювали в районі міста Фонтебло, що південніше Парижа, через масштабну лісову пожежу.