США закликали до правосуддя у справі Гандзюк

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор закликав до здійснення правосуддя у справі загибелі активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у зверненні американського дипломата, викладеному у YouTube-каналі посольства.

Тейлор зазначив, що сьогодні доводиться із сумом згадувати річницю смерті Катерини Гандзюк, яка "пожертвувала собою заради країни".

"Ми вимагаємо правосуддя для Катерини і її родини", - зазначив посол, назвавши Гандзюк "справжньою жінкою великої відваги".

"Ми пам'ятаємо Катерину та працюватимемо заради того, аби Україна стала тією країною, заради якої вона віддала своє життя", - додав він.

У понеділок посольства Британії, Франції і Німеччини заявили, що очікують від українських правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Сьогодні річниця смерті Катерини Гандзюк. Після нападу вона перебувала в лікарні, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.