Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США призвали к правосудию в деле Гандзюк

Юнкер: я поцеловал Путина, но это никак не навредило Европе

В Стамбуле водитель автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей: 13 пострадавших

В Польше на месте разрушенного националистами украинского мемориала установили крест






США призвали к правосудию в деле Гандзюк

Понедельник, 4 ноября 2019, 16:25

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор призвал к осуществлению правосудия в деле гибели активистки Катерины Гандзюк.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обращении американского дипломата, изложенном в YouTube-канале посольства.

Тейлор отметил, что сегодня приходится с грустью вспоминать годовщину смерти Катерины Гандзюк, которая "пожертвовала собой ради страны".

"Мы требуем правосудия для Катерины и ее семьи", - отметил посол, назвав Гандзюк "настоящей женщиной большой отваги".

"Мы помним Катерину и будем работать ради того, чтобы Украина стала той страной, ради которой она отдала свою жизнь", - добавил он.

В понедельник посольства Великобритании, Франции и Германии заявили, что ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк.

Сегодня годовщина смерти Катерины Гандзюк. После нападения она находилась в больнице, перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США
powered by lun.ua