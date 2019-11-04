США призвали к правосудию в деле Гандзюк
Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор призвал к осуществлению правосудия в деле гибели активистки Катерины Гандзюк.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обращении американского дипломата, изложенном в YouTube-канале посольства.
Тейлор отметил, что сегодня приходится с грустью вспоминать годовщину смерти Катерины Гандзюк, которая "пожертвовала собой ради страны".
"Мы требуем правосудия для Катерины и ее семьи", - отметил посол, назвав Гандзюк "настоящей женщиной большой отваги".
"Мы помним Катерину и будем работать ради того, чтобы Украина стала той страной, ради которой она отдала свою жизнь", - добавил он.
В понедельник посольства Великобритании, Франции и Германии заявили, что ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на Гандзюк.
Сегодня годовщина смерти Катерины Гандзюк. После нападения она находилась в больнице, перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.