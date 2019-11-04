Німеччина: співробітники Lufthansa проведуть дводенний страйк

Через суперечку щодо зарплат та умов праці співробітники німецької авіакомпанії Lufthansa страйкуватимуть протягом 48 годин.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на Deutsche Welle.

Німецька профспілка Ufo у понеділок, 4 листопада, закликала усі екіпажі німецької авіакомпанії Lufthansa приєднатися до загального страйку, який відбудеться 7 та 8 листопада. Метою профспілки є підвищення зарплат та покращення умов праці співробітників.

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Страйк вплине на всі рейси Lufthansa, виліт яких запланований з німецьких аеропортів, заявив заступник голови Ufo Даніель Флор. Він також звинуватив авіакомпанію у постійній відмові від переговорів.

За словами представника профспілки, в страйку можуть взяти участь також працівники дочірніх компаній Lufthansa - Eurowings та Sunexpress.

Загалом, профспілка закликає взяти участь в акції чотири компанії концерну.

На 8 листопада також запланована демонстрація учасників профспілки біля головного офісу Lufthansa.

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Авіакомпанія заявила, що засуджує масовий страйк та готує юридичні заходи для того, щоб не допустити його.

Ufo і Lufthansa вже майже рік перебувають у стані глибокого конфлікту. Після непорозумінь у керівництві Ufo концерн більше не визнає правління цієї профспілки як законного представника бортпровідників і намагається через суд позбавити його права на ведення тарифних суперечок.