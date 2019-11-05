Співголови комітету президентів України і Польщі зустрілись у Львові

Співголови консультаційного комітету президентів України і Польщі на зустрічі у Львові обговорили питання двосторонніх відносин та регіональної безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство Польщі в Україні у вівторок.

У Львові відбулася зустріч співголів президентського комітету Польщі та України – міністра Кшиштофа Щерського та Ігоря Жовкви", - зазначено у повідомленні посольства в Twitter.

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Сторони серед іншого обговорили питання регіональної та євроатлантичної безпеки, євроатлантичні відносини і двосторонні відносини між країнами, повідомили у дипломатичній місії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський затвердив новий склад української частини консультаційного комітету президентів України та Польщі.

Зазначимо, в останні тижні у напружених відносинах України і Польщі сталося потепління. Наприкінці вересня, Україна надала Польщі формальну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни.

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що вважає згоду України на відновлення ексгумації важливим кроком нової влади для відновлення відносин між державами.