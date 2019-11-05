Сопредседатели комитета президентов Украины и Польши встретились во Львове

Сопредседатели консультационного комитета президентов Украины и Польши на встрече во Львове обсудили вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Польши в Украине во вторник.

Во Львове состоялась встреча сопредседателей президентского комитета Польши и Украины - министра Кшиштофа Щерского и Игоря Жовквы", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

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Стороны среди прочего обсудили вопросы региональной и евроатлантической безопасности, евроатлантические отношения и двусторонние отношения между странами, сообщили в дипломатической миссии.

Напомним, в конце октября президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской части консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Отметим, в последние недели в напряженных отношениях Украины и Польши произошло потепление. В конце сентября, Украина дала Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что считает согласие Украины на возобновление эксгумаций важным шагом новой власти для восстановления отношений между государствами.