Зеленський: Міноборони має створити систему керівництва силами оборони за стандартами НАТО

Під час зустрічі з керівництвом Верховної ради та урядом президент Володимир Зеленський поставив низку завдань у сфері оборони та безпеки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу голови держави.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк до 31 грудня має впровадити нову об’єднану систему керівництва та управління силами оборони, яка відповідатиме стандартам НАТО, йдеться у повідомленні.

Зеленський також вважає за необхідне створити Військову поліцію, до кінця року розробити концепцію об’єднаного реєстру ветеранів та проєкт технічного завдання платформи "Е-ветеран".

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Як відомо, у НАТО діє близько 2000 рекомендаційних стандартів. Водночас досі залишалося невизначеним те, яку кількість стандартів має впровадити Україна, щоби говорити про повну оперативну сумісність своїх збройних сил із натівськими.

Новий формат відносин України та НАТО, про який нещодавно було домовлено в Брюсселі, передбачає три ключові зміни у сфері переходу України до стандартів Альянсу.

Детальніше читайте у статті: "Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО".