Зеленский: Минобороны должно создать систему руководства силами обороны по стандартам НАТО

Во время встречи с руководством Верховной Рады и правительством президент Владимир Зеленский поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО, говорится в сообщении.

Зеленский также считает необходимым создать Военную полицию, до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов и проект технического задания платформы "Е-ветеран".

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Как известно, в НАТО действует около 2000 рекомендательных стандартов. В то же время до сих пор оставалось неопределенным то, какое количество стандартов необходимо внедрить Украине, чтобы говорить о полной оперативной совместимости своих вооруженных сил с натовскими.

Новый формат отношений Украины и НАТО, о котором недавно договорились в Брюсселе, предусматривает три ключевые изменения в сфере перехода Украины на стандарты Альянса.

Подробнее читайте в статье: "Интеграция без ПДЧ: что стоит за "перезапуском отношений" Украины с НАТО".