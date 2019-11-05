Туск не балотуватиметься в президенти Польщі

Президент Європейської ради та колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не балотуватиметься в президенти Польщі на виборах наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

"Після глибоких роздумів я ухвалив рішення, що не балотуватимуся на майбутніх президентських виборах", - сказав у вівторок Туск.

Дональд Туск додав, що сьогодні оголошує це рішення через "терміновість". "І я не хотів би жодним чином перешкоджати опозиції у процесі вибору кандидатів", - заявив президент Європейської ради на зустрічі з журналістами в Брюсселі.

"Я вважаю, що ми можемо перемогти на цих виборах, але для цього потрібна кандидатура, яка не обтяжена багажем складних, непопулярних рішень, і я був обтяжений таким багажем ще з часів прем'єр-міністра. Тим більше, що я не збираюся заперечувати ці важкі рішення", - сказав Туск. Він підкреслив, що "буде рішуче підтримувати опозицію на цих виборах".

"Я використаю кожну можливість для подальшого зміцнення позицій Польщі в Європі та світі", - додав він.

Нагадаємо, Туск незабаром покине пост президента Європейської ради. Вибори президента Польщі мають відбутися в травні 2020 року.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що побореться за другий термін.

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