Президент Польщі Дуда побореться за другий термін

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наступного року побореться за другий термін на посту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business Insider Polska.

На запитання, чи балотуватиметься він на виборах президента у 2020 році, Дуда сказав: "Я все ще молодий чоловік, я не збираюся виходити на пенсію".

Те, що кандидатом "Права і справедливості" буде чинний голова держави, підтвердив і віцепрем'єр Яцек Сасін. За його словами, прем'єр-міністром Польщі після парламентських виборів 13 жовтня залишиться Матеуш Моравецький.

Президентські вибори мають відбутися в травні.

Зазначимо, на виборах до Сенату батько президента Польщі Ян Дуда зазнав вражаючої поразки в суперництві з кандидатом від "Громадянської коаліції" Єжи Федоровичем.

На окрузі в Кракові батько президента зібрав 79 608 голосів, а Федорович - 117 177.

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