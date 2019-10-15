Президент Польщі Дуда побореться за другий термін
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наступного року побореться за другий термін на посту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business Insider Polska.
На запитання, чи балотуватиметься він на виборах президента у 2020 році, Дуда сказав: "Я все ще молодий чоловік, я не збираюся виходити на пенсію".
Те, що кандидатом "Права і справедливості" буде чинний голова держави, підтвердив і віцепрем'єр Яцек Сасін. За його словами, прем'єр-міністром Польщі після парламентських виборів 13 жовтня залишиться Матеуш Моравецький.
Президентські вибори мають відбутися в травні.
Зазначимо, на виборах до Сенату батько президента Польщі Ян Дуда зазнав вражаючої поразки в суперництві з кандидатом від "Громадянської коаліції" Єжи Федоровичем.
На окрузі в Кракові батько президента зібрав 79 608 голосів, а Федорович - 117 177.
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