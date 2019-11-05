Процедуру анбандлінгу вже не зупинити - Кулеба

Спроби блокування у Раді ухваленого законопроєкту про анбандлінг не матимуть успіху.

Як повідомляє корреспондент "Європейської правди", про це за результатами переговорів у Брюсселі заявив віце-прем'єр Дмитро Кулеба.

"Процедуру анбандлінгу вже не зупинити. Нагадаю, що цей процесс записаний у наші зобов'язання перед ЄС і в план дій уряду. Тому всі спроби зблокувати цей процеc не матимуть успіху – анбандлінг буде виконано у визначений срок", - додав він.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроєкт №2239-1-П про скасування рішення Верховної ради України про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".

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Підписання закону неможливе, поки не буде розглянутий документ про його скасування або про внесення необхідних уточнень.

Як відомо, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії.

НАК "Нафтогаз України" має передати газотранспортні активи новому незалежному оператору до 1 січня 2020 року.