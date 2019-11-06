Британія і Норвегія вилучили з продажу карти РФ вод України

Міжнародні гідрографічні організації PRIMAR у Норвегії і IC-ENC у Великій Британії вилучили зі своїх каталогів російські навігаційні карти вод України.

Як пише "Європейська правда", про це у середу повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Як підкреслили у міністерстві, Росія незаконно реалізовувала морські електронні навігаційні карти вод України, тим самим створюючи загрозу мореплавству в Чорному та Азовському морях.

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"Регіональні центри електронних карт Міжнародної гідрографічної організації PRIMAR (Норвегія) та IC-ENC (Велика Британія) вилучають російські карти зі своїх каталогів задля гарантування безпеки судноплавства в Азовському та Чорному морях і дотримання та виконання резолюції Генасамблеї ООН А/Res/68/262", - цитує пресслужба слова міністра Владислава Криклія.

Як додали у відомстві, керівник Гідрографічної служби Великої Британії Тім Лоув у своєму листі зазначив, що Сполучене Королівство, а також інші партнери з ЄС не визнають незаконної анексії Криму Росією.

"Гідрографічна служба Сполученого Королівства (UKHO) є агенцією, що підпорядковується урядові Сполученого Королівства та дотримується політичного курсу, який ґрунтується на курсі ЄС щодо невизнання контролю Росії над Кримом", - написав у листі Лоув.

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Він також запевнив, що політика його уряду залишиться незмінною після виходу Британії з Євросоюзу.

Як повідомлялося, у липні Держгідрографія звернулась до посольств Великої Британії та Норвегії з вимогою якнайшвидше посприяти вилученню російських карт українських вод з міжнародного обігу.