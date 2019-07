Посольство РФ у Британії опублікувало карту з українським Кримом

Посольство Російської Федерації у Лондоні опублікувало карту, на якому Крим позначений територією України, як і має бути.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Російська дипмісія на своїй сторінці у Twitter розмістила цитату глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про "проведення країнами НАТО агресивної політики щодо Москви".

FM #Lavrov: Under pressure from Washington which pursues its own geopolitical goals, #NATO countries conduct aggressive anti-Russian policies. In 2018 US spent over $700 bn on this, NATO in total – around $1 tn, Russia’s expenditure on the contrary was less than $50 bn. pic.twitter.com/6I0HMgAXBk