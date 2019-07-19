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Посольство РФ у Британії опублікувало карту з українським Кримом

П'ятниця, 19 липня 2019, 18:44

Посольство Російської Федерації у Лондоні опублікувало карту, на якому Крим позначений територією України, як і має бути.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Російська дипмісія на своїй сторінці у Twitter розмістила цитату глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про "проведення країнами НАТО агресивної політики щодо Москви".

Посольство РФ проілюструвало пост картою світу з нанесеними базами НАТО, на якій Крим позначений як територія України.

У свою чергою, МЗС України у Twitter "подякувало" російському посольству за те, що вони визнали очевидне та заявили, що очікують таких же кроків, що інші відомства Кремля, зокрема МЗС, наслідуватимуть цей приклад.

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Крим
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