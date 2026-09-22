У Канаді роз’яснили, що передбачає нове партнерство з ЄС

Канада та ЄС оголосять про комплексний пакет партнерських ініціатив протягом року, проте формат майбутніх відносин все ще залишається предметом обговорення.

Про це в інтерв’ю Politico заявив посол Канади в ЄС Джонатан Вілкінсон, передає "Європейська правда".

ЄС і Канада наразі визначають сфери для поглиблення свого партнерства, зокрема у сферах критично важливих сировинних ресурсів, штучного інтелекту, досліджень та інновацій. На запитання, коли ці угоди можуть бути підписані, посол відповів, що це відбудеться "досить скоро", причому кілька з них планується укласти під час саміту ЄС–Канада у жовтні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови "Про стан Союзу" минулого тижня заявила, що Канаді відкрито шлях до того, щоб стати "першим асоційованим членом" ЄС, при цьому Оттава не надає великого значення офіційному характеру цієї домовленості.

"Для Канади було надзвичайно приємно почути це від голови, оскільки, на мою думку, це відображає той факт, що європейці сприймають Канаду так само, як ми сприймаємо Європу", – сказав Вілкінсон.

"Зрештою, мене не дуже хвилює, як ми це в кінцевому підсумку назвемо. Мене більше хвилює те, що ми маємо ініціативи, які дійсно сприятимуть процвітанню, економічній безпеці та низці інших позитивних змін у майбутньому", – додав дипломат.

Він додав, що не впевнений, як називатиметься цей формат, але "це будуть набагато глибші та тісніші відносини".

Прем’єр Канади Марк Карні заявив, що Оттава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою – після пропозиції від президентки Єврокомісії про асоційоване членство у ЄС для Канади, яку він привітав, але прямо не підтримав.

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань вважає, що Велика Британія повинна "об’єднатися" з альянсом між Канадою та Європою.