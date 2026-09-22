Зеленський: зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку в вівторок заявив, що сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо та контрпродуктивно.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, він обговорив із фон дер Ляєн питання санкцій.

"У той час, коли Росія завдає жорстоких ударів по наших людях і навіть зараз, під час Генасамблеї, тривають повітряні тривоги в багатьох регіонах через дрони та балістику, сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо та контрпродуктивно", – зазначив Зеленський.

Війни, додав він, завершуються рішучістю і силою, а не поблажками для наближених агресора.

Він подякував фон дер Ляєн за готовність попрацювати над включенням додаткових російських прізвищ у санкційні списки ЄС.

Також президент обговорив з главою Єврокомісії, як забезпечити фінансову стійкість України цього та наступного року.

Рада ЄС у вівторок ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення ЄС виключити з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Латвія оголосила, що запровадить національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова і Михаїла Фрідмана після того, як пішла на поступки та зняла своє вето з виключення цих осіб із санкційного списку ЄС.