Уряд Франції оголосив про збільшення допомоги населенню на тлі енергокризи

У вівторок уряд Франції оголосив низку заходів для допомоги населенню на тлі того, що ціни на пальне в Європі останніми днями досягли рекордних рівнів через стрімке здорожчання нафти, пов'язане з війнами на Близькому Сході та Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Додаткова допомога домогосподарствам та працівникам деяких галузей для подолання зростання цін на пальне становить 450 мільйонів євро.

Заходи передбачають, що допомога для тих, хто активно користується автомобілем, буде продовжена до кінця року, а кількість потенційних отримувачів підтримки збільшиться до 5,5 мільйона осіб, проти попередньої цифри у 3 мільйони. Сума фінансової підтримки – 40 центів за літр палива.

Максимальний розмір "паливної премії" – неоподатковуваної допомоги, яку роботодавці можуть надавати своїм працівникам, – зросте з 600 до 1 000 євро.

Також до кінця року продовжать допомогу, призначену для секторів будівництва та сільського господарства. Їх розмір становитиме 20 євроцентів за літр дизельного палива для будівельних підприємств та 15 євроцентів за літр для сфери сільського господарства.

Прем’єр Франції Себастьєн Лекорню після оголошення пакета заходів наголосив, що енергетика є зброєю війни.

"Війна, яку веде Росія в Україні, та конфлікт на Близькому Сході нагадують нам про одну реальність: енергія – це зброя війни. Загроза морському шляху, удар по нафтопереробному заводу – і наслідки цього відчуваються навіть у бюджетах французьких сімей. Наша відповідь спрямована на одне: забезпечити безпеку наших поставок, підтримати тих, хто найбільше постраждав, та стійко зменшити нашу залежність", – написав Лекорню.

ЗМІ писали, що президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Єврокомісії з проханням послабити європейські правила щодо виробництва палива, щоб збільшити виробництво на континенті та послабити вплив енергокризи.

16 вересня уряд Франції повідомив, що продовжить дію цільової допомоги для галузей, які найбільше постраждали від останнього зростання цін на паливо через ситуацію на Близькому Сході.