ЄС оцінюватиме українські енергетичні законопроєкти на відповідність нормам блоку

Україна та ЄС створять механізм, який дозволить європейській стороні оцінювати українські енергетичні законопроєкти щодо їхньої сумісності з правом ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йшлося на зустрічі віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича з віцепрем’єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою у Брюсселі, повідомила служба віцепрем’єра.

Кулеба зазначив, що Україна прагне повної інтеграції своїх ринків газу та електроенергії до ЄС, чому сприятиме подальша імплементація оновленого так званого "енергетичного" Додатка (XXVII) до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Кулеба повідомив, що зараз на порядку денному – створення механізму оцінки проєктів законів європейською стороною щодо їхньої сумісності з правом ЄС, а також спільного моніторингу ухвалених актів. За його словами, це єдиний шлях забезпечити енергетичну безпеку України.

Віцепрем’єр також повідомив, що Україна готова долучитися до реалізації цілей, визначених новим президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у "Новій зеленій угоді" для Європи.

"Для цього ми пропонуємо розпочати офіційний кліматичний діалог за участі Єврокомісії, багатосторонніх банків розвитку та інших зацікавлених організацій для забезпечення прозорого та ефективного процесу розробки проєкту другого національного визначеного внеску України до Паризької кліматичної угоди", – сказав Кулеба.