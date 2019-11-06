Поліції Німеччини наказали посилити контроль на кордонах

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер наказав федеральній поліції від середи, 6 листопада, посилити контроль на всіх німецьких кордонах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

До цього часу поліція контролювала лише німецько-австрійський кордон. Але від сьогодні контролюватиме всі зовнішні німецькі кордони. Крім цього, будуть також додаткові пункти контролю на дорогах державного і районного значення.

Цей крок покликаний помітно посилити присутність поліції на кордонах і перешкодити так званій вторинній міграції. Вторинна міграція - це коли мігранти з країн, що не входять в ЄС, нелегально переміщаються між державами-членами ЄС.

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Також поліція матиме право проводити контроль без вказування конкретної на це причини.

Привід для посиленого контролю – випадок шефа ліванської банди Ібрагіма Мірі, який вже за кілька місяців після депортації нелегально потрапив до Німеччини і звернувся у Бремені з проханням про надання притулку.

МВС Німеччини заявляє, що поліція продовжує виявляти велику кількість людей, які незаконно перетинають кордони в країні.