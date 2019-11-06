Полиции Германии приказали усилить контроль на границах

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер приказал федеральной полиции со среды, 6 ноября, усилить контроль на всех немецких границах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

К этому времени полиция контролировала только немецко-австрийскую границу. Но с сегодняшнего дня будет контролировать все внешние немецкие границы. Кроме этого, будут также дополнительные пункты контроля на дорогах государственного и районного значения.

Этот шаг призван заметно усилить присутствие полиции на границах и помешать так называемой вторичной миграции. Вторичная миграция - это когда мигранты из стран, не входящих в ЕС, нелегально перемещаются между государствами-членами ЕС.

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Также полиция имеет право проводить контроль без указания конкретной на то причины.

Повод для усиленного контроля - случай шефа ливанской банды Ибрагима Мири, который уже через несколько месяцев после депортации нелегально попал в Германию и обратился в Бремене с просьбой о предоставлении убежища.

МВД Германии заявляет, что полиция продолжает проявлять большое количество людей, которые незаконно пересекают границы в стране.