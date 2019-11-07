Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції про мілітаризацію Криму

Україна має намір винести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проєкт резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів".

Про намір представити проєкт резолюції заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок під час брифінгу на тему "Демілітаризація, деокупація і реінтеграція АР Крим та м. Севастополь (Україна): майбутні виклики" в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Є.Божок також поінформував делегатів про намір української сторони внести на розгляд Генасамблеї ООН оновлений проект резолюції "Проблема мілітаризації АР Крим та м.Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів", закликавши його підтримати. Головною метою проекту є примусити РФ вивести усі свої збройні сили з Криму та завершити його тимчасову окупацію" - йдеться у повідомленні.

У рамках брифінгу Божок поінформував делегації країн-учасниць ООН про поточну ситуацію на тимчасово окупованому півострові Крим і про подальшу мілітаризацію регіону Російською Федерацією.

"Особливу увагу було приділено проблемі відновлення державою-окупантом ядерної інфраструктури в Криму та розгортання засобів і систем, здатних переносити ядерну зброю, що порушує заявлений раніше Україною її без'ядерний статус. Зазначено, що ігнорування цієї проблеми може мати далекосяжні негативні наслідки і на регіональному, і на глобальному рівнях", - йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.