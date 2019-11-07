Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о милитаризации Крыма

Украина намерена вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

О намерении представить проект резолюции заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок во время брифинга на тему "Демилитаризация, деокупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу МИД.

Божок также проинформировал делегатов о намерении украинской стороны внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей черного и Азовского морей", призвав его поддержать. Главной целью проекта является заставить РФ вывести свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию", - говорится в сообщении.

В рамках брифинга Божок проинформировал делегации стран-участниц ООН о текущей ситуации на временно оккупированном полуострове Крым и о дальнейшую милитаризацию региона Российской Федерацией.

"Особое внимание было уделено проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывание средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус. Отмечено, что игнорирование этой проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия и на региональном, и на глобальном уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.