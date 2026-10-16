Польща пропонує союзникам по НАТО більше своїх військ в обмін на оборонні контракти

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова надіслати додаткові війська для підтримки союзників по НАТО, якщо ці країни погодяться укласти контракти з її оборонною промисловістю.

Про це він сказав у п’ятницю, 16 жовтня, на економічному форумі в Сопоті, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами Косіняка-Камиша, такий більш транзакційний підхід до підтримки інших членів військового альянсу є спробою стимулювати вітчизняних виробників озброєння і запозичує досвід, який вже застосовувала адміністрація президента Дональда Трампа.

"Ми будемо направляти більше солдатів до інших країн на східному фланзі, але, слідуючи прикладу США, будемо висувати умови. Ми також хочемо мати в цьому комерційний інтерес", – зазначив польський міністр.

Також він сказав, що польський уряд доручив державному оборонному холдингу PGZ SA максимально збільшити виробничі потужності на тлі погіршення ситуації з регіональною безпекою.

"Польща є дуже привабливим оборонним ринком, але польська промисловість вже має працювати у режимі війни. У нас немає часу на роздуми", – додав глава Міноборони Польщі.

Зазначається, що його зауваження стосувалися розгортання польських військ у мирний час у країнах-союзниках, а не тих сил, які країна була б зобов’язана надіслати у разі, якщо якась держава-член застосує положення НАТО про колективну оборону у відповідь на напад. Польські війська вже несуть службу в країнах Балтії, Румунії та Туреччині.

Писали, що у вроцлавському аеропорту "Страховіце" планують збудувати новий хаб для американських військових літаків НАТО.

Нагадаємо, Польща веде перемовини зі США про створення постійної бази американських військ у країні. А 23 вересня президент Польщі Кароль Навроцький сказав, що питання щодо створення американської бази в Польщі "вирішене" і що об’єкт матиме назву "Форт Трамп".