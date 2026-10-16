В Албанії четвертий день тривають протести студентів

У п’ятницю, 16 жовтня, тисячі молодих албанців пройшли маршем вулицями Тирани на четвертий день протестів студентів.

Про це пише Reuters , передає "Європейська правда".

Як зазначається, демонстрації, які поширюються по всій країні, переросли у масові заворушення у столиці в четвер, 15 жовтня: протестувальники розбивали вікна, увірвалися до банку та вступили у сутички з поліцією.

Фото: Reuters

У п’ятницю протести продовжилися. Студенти, багато з яких були в масках, зіткнулися з шеренгами поліції спеціального призначення перед будівлею Міністерства освіти.

Фото: Reuters

Студенти звинувачують посадовців у корупції та нехтуванні освітою і заявляють, що обурені продажем незайманих ділянок албанського узбережжя для будівництва розкішного курортного комплексу, який підтримує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Останніми днями Албанію охопили студентські протести проти корупції та за реформу освіти. Зокрема 14 жовтня перед будівлею Міністерства освіти зібралися тисячі протестувальників. Деякі з них кидали цеглу в будівлю.

15 жовтня стало відомо, що офіс Коледжу Європи в Тирані став жертвою ескалації студентських протестів, що охопили столицю Албанії.