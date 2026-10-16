ЗМІ: лідери ЄС не просили Зеленського "пом’якшити тон" у спілкуванні з Трампом

Лідери ЄС не чинили жодного тиску на президента України Володимира Зеленського, щоб переконати його пом’якшити висловлювання щодо Вашингтона чи президента США Дональда Трампа.

Про це пише Politico з посиланням на свої джерела серед дипломатів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський викликав новий гнів Трампа, оголосивши, що Київ відновить удари по російських нафтопереробних заводах, хоча нещодавно президент США закликав українського лідера піти у відставку. Втім, у ЄС не намагалися впливати на спілкування Зеленського з Трампом, кажуть джерела видання.

"А що ви очікуєте, що Зеленський зробить? Він у відчаї, а ситуація – гірша не буває", – заявив один з дипломатів, що говорив з виданням на умовах анонімності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера". Також Трамп заявив в інтерв’ю, що президент Володимир Зеленський "не та людина", з якою Штатам варто мати справу.

Зеленський висловлював побоювання, що США можуть піти на інші енергетичні угоди з РФ після дизельної домовленості. Також президент України висловлював розчарування позицією США і заявляв, що "боляче, коли Трамп стає на інший бік".