Французька поліція почала евакуацію табору мігрантів в Парижі

Французька поліція почала розчищення наметового табору мігрантів на півночі Парижа через день після того, як уряд оголосив про посилення міграційної політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Автобуси вивезли сотні людей з району Порт-де-ла-Шапель, де нелегальні біженці живуть у наметах під і навколо естакад Паризької кільцевої дороги.

"Я більше не буду терпіти ці конструкції на узбіччі дороги тут або де-небудь ще в громадських місцях у Парижі", - сказав префект поліції Парижа Дідьє Лаллеман.

З моменту закриття величезного табору мігрантів в Кале в 2016 році все більше біженців переїжджають в Париж, де їхні табори час від часу зносять.

У середу прем'єр-міністр Едуард Філіп оголосив про закриття таборів мігрантів, квоти для трудових мігрантів і обмеження на доступ до нетермінової медичної допомоги для новоприбулих прохачів притулку в рамках прагнення показати, що уряд прислухається до побоювань виборців з приводу імміграції.