Французская полиция начала эвакуацию лагеря мигрантов в Париже

Французская полиция начала расчистку палаточного лагеря мигрантов на севере Парижа через день после того, как правительство объявило об ужесточении миграционной политики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Автобусы вывезли сотни людей из района Порт-де-ла-Шапель, где нелегальные беженцы живут в палатках под и вокруг эстакад Парижской кольцевой дороги.

"Я больше не буду терпеть эти конструкции на обочине дороги здесь или где-нибудь еще в общественных местах в Париже", - сказал префект полиции Парижа Дидье Лаллеман.

С момента закрытия огромного лагеря мигрантов в Кале в 2016 году все больше беженцев переезжают в Париж, где их лагеря время от времени сносят.

В среду премьер-министр Эдуард Филипп объявил о закрытии лагерей мигрантов, квотах для трудовых мигрантов и ограничениях на доступ к несрочной медицинской помощи для вновь прибывших просителей убежища в рамках стремления показать, что правительство прислушивается к опасениям избирателей по поводу иммиграции.