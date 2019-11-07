У експортного агентства наразі немає жодного клієнта – Качка

За нинішнім законодавством експортне агентство України не може працювати.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву торговий представник України Тарас Качка зробив під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"У них є бюджет 200 млн грн, але немає ані штату, ані жодного клієнта. Більше того, за нинішнього законодавства вони не можуть виконувати свої функції, виділяючи кредити", - пояснив він.

Саме тому Тарас Качка виступає проти збільшення фінансування організації до повного перегляду законодавства.

"Це дуже класний інструмент, але зараз – це такий собі музей Леніна. Тому ми спочатку маємо розблокувати його діяльність, потім, коли побачимо перші результати його роботи – будемо готові піднімати питання про збільшення його фінансування".

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