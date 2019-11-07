У экспортного агентства пока нет ни одного клиента – Качка

По нынешнему законодательству экспортное агентство Украины не может работать.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление торговый представитель Украины Тарас Качка сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"У них есть бюджет 200 млн грн, но нет ни штата, ни одного клиента. Более того, при нынешнем законодательстве они не могут выполнять свои функции, выделяя кредиты", - пояснил он.

Именно поэтому Тарас Качка выступает против увеличения финансирования организации до полного пересмотра законодательства.

"Это очень классный инструмент, но сейчас - это некий музей Ленина. Поэтому мы сначала должны разблокировать его деятельность, затем, когда увидим первые результаты его работы - будем готовы поднимать вопрос об увеличении его финансирования".

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