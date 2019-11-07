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"Індекс щастя" країн ЄС: Бельгія і Нідерланди – в лідерах

Четвер, 7 листопада 2019, 15:21

У 2018 році понад 62% людей у ​​віці 16 років і старше в Європейському союзі вважали, що вони були щасливі весь час (14%) або більшу частину часу (48%) протягом останніх чотирьох тижнів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

У порівнянні з 2013 роком частка щасливих людей в ЄС збільшилася на понад 2 процентних пункту (60%).

 

У Бельгії, Нідерландах, Австрії та Фінляндії найщасливіші люди: понад три чверті (по 76% в кожній країні) заявили, що вони відчували себе щасливими весь або більшу частину часу за останні чотири тижні.

Високий відсоток щасливих людей зафіксовано в Люксембурзі (74% людей), Іспанії (72%) і Данії (70%).

Найменшою кількість щасливих людей виявилася в Латвії (31%) і в Болгарії (35%), далі йдуть Хорватія (42%), Литва (45%), Греція та Румунія (обидві - 46%).

Також наголошується, що в Іспанії була зафіксована найвища частка людей, які були щасливі весь час (29%), в той час як аналогічна частка жителів Латвії (28%) сказали, що вони були щасливі рідко або взагалі жодного разу за останні чотири тижні.

Зазначимо, що у дослідження наведені дані для 25 країн ЄС, немає даних про Велику Британію, Ірландію і Словаччину.

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Євростат
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