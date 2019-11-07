"Индекс счастья" стран ЕС: Бельгия и Нидерланды – в лидерах

В 2018 году более 62% людей в возрасте 16 лет и старше в Евросоюзе считали, что они были счастливы все время (14%) или большую часть времени (48%) в течение последних четырех недель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с 2013 годом доля счастливых людей в ЕС увеличилась более чем на 2 процентных пункта (60%).

В Бельгии, Нидерландах, Австрии и Финляндии самые счастливые люди: более трех четвертей (по 76% в каждой стране) заявили, что они чувствовали себя счастливыми весь или большую часть времени за последние четыре недели.

Высокий процент счастливых людей зафиксирован в Люксембурге (74% людей), Испании (72%) и Дании (70%).

Наименьшей количество счастливых людей оказалась в Латвии (31%) и в Болгарии (35%), далее следуют Хорватия (42%), Литва (45%), Греция и Румыния (обе - 46%).

Также отмечается, что в Испании была зафиксирована самая высокая доля людей, которые были счастливы все время (29%), в то время как аналогичная доля жителей Латвии (28%) сказали, что они были счастливы редко или вообще ни разу за последние четыре недели.

Отметим, что в исследования приведены данные для 25 стран ЕС, нет данных о Великобритании, Ирландии и Словакии.