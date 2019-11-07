Росія здійснила 25 авіаударів у Сирії
В рамках посилення повітряних обстрілів в районі "зони деескалації", узгодженої президентами Росії та Туреччини, російські військові літаки 7 листопада атакували сільську місцевість провінції Ідліб близько 25 авіаударами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Сирійську обсерваторію з прав людини".
Спостерігачі наразі не мають інформації про жертви. Водночас, як пише Anadolu, внаслідок нових ударів ВКС Росії по населених пунктах зони деескалації загинула щонайменше одна людина.
Відомо, що цього місяця російська авіцація здійснила близько 125 ударів у провінціях Алеппо та Ідліб (зокрема нібито по дитячій лікарні), внаслідок чого загинули загалом 16 цивільних осіб.
Також в авіанальотах було вбито 13 представників повстанських або ісламістських загонів.