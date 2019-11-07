Росія здійснила 25 авіаударів у Сирії

В рамках посилення повітряних обстрілів в районі "зони деескалації", узгодженої президентами Росії та Туреччини, російські військові літаки 7 листопада атакували сільську місцевість провінції Ідліб близько 25 авіаударами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Сирійську обсерваторію з прав людини".

Спостерігачі наразі не мають інформації про жертви. Водночас, як пише Anadolu, внаслідок нових ударів ВКС Росії по населених пунктах зони деескалації загинула щонайменше одна людина.

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Відомо, що цього місяця російська авіцація здійснила близько 125 ударів у провінціях Алеппо та Ідліб (зокрема нібито по дитячій лікарні), внаслідок чого загинули загалом 16 цивільних осіб.

Також в авіанальотах було вбито 13 представників повстанських або ісламістських загонів.