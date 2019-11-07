Россия осуществила 25 авиаударов в Сирии

В рамках усиления воздушных обстрелов в районе "зоны деэскалации", согласованной президентами России и Турции, российские военные самолеты 7 ноября атаковали сельскую местность провинции Идлиб около 25 авиаударами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Сирийская обсерватория по правам человека".

Наблюдатели пока не располагают информацией о жертвах. В то же время, как пишет Anadolu, в результате новых ударов ВКС России по населенным пунктам зоны деэскалации погиб как минимум один человек.

Известно, что в этом месяце русский авиация осуществила около 125 ударов в провинциях Алеппо и Идлиб (в частности якобы по детской больницы), в результате чего погибли в общей сложности 16 гражданских лиц.

Также в авианалетах были убиты 13 представителей повстанческих или исламистских отрядов.