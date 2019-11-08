ЄС і США закликали владу Молдови до компромісу на тлі можливого падіння уряду

Посольство США і представництво ЄС в Молдові закликали політичних лідерів країни до компромісу на тлі можливої відставки уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Посольство США у п'ятницю опублікувало у Facebook заяву, у якій висловило підтримку зусиллям прем'єр-міністра Санду, президента Додона та правлячої коаліції "щодо подолання політичного глухого кута".

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"Реформи, критично важливі для демократичного розвитку Молдови, вже занадто довго затримуються", - заявило посольство.

"Як друг Молдови, ми закликаємо політичних лідерів країни швидко досягти консенсусу щодо рішення, яке збереже шлях до реформи правосуддя та дозволить уряду працювати над покращенням життя всіх молдован", - закликало відомство.

Заяву практично аналогічного змісту у своєму Facebook оприлюднив глава представництва ЄС у Молдові Петер Михалко.

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Як повідомлялось, молдовські соціалісти вимагають від уряду відкликати поправки до закону "Про прокуратуру". Якщо цього не трапиться, уряду Санду загрожує відставка.

У ці хвилини розпочалось засідання молдовського парламенту, на якому депутати або домовляться, як вирішити кризу, або висловлять недовіру уряду.

Згідно з поправками, які не влаштовують соціалістів, прем'єр-міністр отримує право обирати кандидатів на пост генпрокурора і потім представляє їх Вищій раді прокурорів.

Також соціалісти вимагають відставки міністра юстиції Стамате, яка анулювала результати конкурсу на посаду генпрокурора.