Австрія: велика пожежа спалахнула в туристичному містечку Гальштат

Щонайменше чотири будівлі сильно постраждали в результаті пожежі в австрійському туристичному містечку Гальштат в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське видання Der Standard.

Пожежа спалахнула у дерев’яній хатині, а потім поширилася на сарай та два житлові будинки у містечку, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Фото: APA

У результаті пожежі один з вогнеборців отримав поранення, упавши з даху, проте жителі не постраждали. Вісім пожежних машин та 109 пожежників боролись з вогнем на місці.

Вогонь спалахнув близько 3:30 ранку за місцевим часом, причину пожежі ще встановлюють.

Гальштат - одне з найпопулярніших туристичних містечок Австрії. Щороку його відвідує понад 1 мільйон людей. Менше ніж 800 жителів проживають у Гальштаті – мальовничому містечку на березі озера поміж гір.

Мер містечка закликав туристів не відвідувати містечко цими вихідними, щоб не перешкоджати роботам з ліквідації наслідків пожежі.