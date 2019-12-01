Австрия: большой пожар вспыхнул в туристическом городке Гальштат

По меньшей мере четыре здания сильно пострадали в результате пожара в австрийском туристическом городке Гальштат в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Der Standard.

Пожар вспыхнул в деревянной хижине, а потом распространилась на сарай и два жилых дома в городке, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: АРА

В результате пожара один из пожарных получил ранения, упав с крыши, однако жители не пострадали. Восемь пожарных машин и 109 пожарных боролись с огнем на месте.

Огонь вспыхнул около 3:30 утра по местному времени, причину пожара еще устанавливают.

Гальштат - один из самых популярных туристических городков Австрии. Ежегодно его посещает более 1 млн человек. Меньше чем 800 жителей проживают в Гальштате - живописном городке на берегу озера между гор.

Мэр города призвал туристов не посещать городок в эти выходные, чтобы не препятствовать работам по ликвидации последствий пожара.