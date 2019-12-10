У лікарні чеського міста Острава сталася стрілянина, шість загиблих
Шестеро людей загинули у вівторок вранці в результаті стрілянини в одній з лікарень чеського міста Острава.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.
Постріли пролунали близько 7 ранку в районі відділення хірургії. Назадовго до 9.00 поліція підтвердила загибель чотирьох людей.
Місцевий губернатор Іво Вондрак пізніше повідомив, що жертвами стрілянини стали шестеро людей – четверо загинули на місці, ще двоє – у лікарні від отриманих ран.
Наразі незрозуміло, чи нападник досі в лікарні, чи втік.
Поліція каже, що вони розшукують чоловіка середнього віку у червоній куртці зростом приблизно 180 см.
Поліція закрила всі приміщення лікарні, десятки людей евакуювали. Частині пацієнтів наказали не виходити з палат.
Правоохоронці закрили також сусідній університет.
До пошуку нападника залучили підрозділ чеської поліції швидкого реагування, а також вертоліт.