Поблизу Барселони горить завод з переробки відходів, є ризик витоку токсичних речовин
Середа, 11 грудня 2019, 11:42
У муніципалітеті Мунтурнес-дал-Бальєс поблизу Барселони сталася масштабна пожежа на заводі з переробки розчинників і промислових відходів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету La Vanguardia.
Пожежа розпочалася зранку у середу. На місце одразу прибули 20 пожежних бригад.
Вогонь наразі охопив всі приміщення заводу, однак постраждалих наразі немає.
Усі підприємства в районі пожежі евакуювали.
Влада активувала механізм цивільного захисту на випадок витоку токсичних речовин і рекомендує мешканцям найближчих районів не виходити з приміщень і не відкривати вікна.
Повідомляється, що хмари густого чорного диму добре видно з різних куточків у радіусі пожежі.
Про причини пожежі поки не повідомляють.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua