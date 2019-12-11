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Поблизу Барселони горить завод з переробки відходів, є ризик витоку токсичних речовин

Середа, 11 грудня 2019, 11:42

У муніципалітеті Мунтурнес-дал-Бальєс поблизу Барселони сталася масштабна пожежа на заводі з переробки розчинників і промислових відходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету La Vanguardia.

Пожежа розпочалася зранку у середу. На місце одразу прибули 20 пожежних бригад.

Вогонь наразі охопив всі приміщення заводу, однак постраждалих наразі немає.

Усі підприємства в районі пожежі евакуювали.

 

Влада активувала механізм цивільного захисту на випадок витоку токсичних речовин і рекомендує мешканцям найближчих районів не виходити з приміщень і не відкривати вікна.

Повідомляється, що хмари густого чорного диму добре видно з різних куточків у радіусі пожежі.

 

Про причини пожежі поки не повідомляють.

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Іспанія
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