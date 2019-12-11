США, Канада й Мексика знову уклали угоду на заміну NAFTA

Топ-чиновники з Канади, Мексики та США 10 грудня підписали новий перегляд торгового пакту NAFTA з метою покращити гарантування прав працівників та знизити ціни на біологічні препарати, усунувши положення про патенти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Церемонія підписання в Мехіко, схоже, запустила остаточні кроки в рамках трирічного прагнення президента США Дональда Трампа оновити Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA) від 1994 року. Він заявляє, що ця угода призвела до втрати мільйонів виробничих робочих місць у США.

У заході взяли участь президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, віцепрем'єр Канади Христя Фріланд, торговий представник США Роберт Лайтхізер та радник Білого дому США Джаред Кушнер.

"Ми зробили це разом у той момент, коли по всьому світу все складніше укладати торгові угоди", - сказала Фріланд.

За її словами, нові умови посилять міждержавне вирішення суперечок, захист праці, довкілля, інтелектуальної власності, виробництва автомобілів тощо.

Понад рік тому США, Мексика й Канада уклали угоду USMCA на заміну NAFTA, але демократи, що контролюють Палату представників США, наполягали на значних змінах у сфері праці та охорони довкілля перед тим, як виносити її на голосування.

Протягом минулого тижня інтенсивні переговори між демократами, адміністрацією Трампа та Мексикою виробили жорсткіші правила щодо трудових прав, спрямовані на зменшення переваги Мексики у низькій заробітній платі.

Як Канада, так і США заявили, що угода передбачає механізм перевірки відповідності прав профспілок на рівні фабрик в Мексиці незалежними експертами з праці.

Депутати США заявляють, що існує широка підтримка перегляду пакту, який, за їхніми словами, охоплює 1,2 трлн дол. США щорічної торгівлі на континенті та підтримує 12 млн робочих місць в США та третину американського сільськогосподарського експорту. Очікується, що парламент Канади та конгрес Мексики ратифікують угоду без великих ускладнень.