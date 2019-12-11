США, Канада и Мексика вновь заключили соглашение на замену NAFTA

Топ-чиновники из Канады, Мексики и США 10 декабря подписали новый пересмотр торгового пакта NAFTA с целью улучшить обеспечение прав работников и снизить цены на биологические препараты, устранив положения о патентах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Церемония подписания в Мехико, похоже, запустила окончательные шаги в рамках трехлетнего стремление президента США Дональда Трампа обновить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) с 1994 года. Он заявляет, что это соглашение привело к потере миллионов производственных рабочих мест в США.

В мероприятии приняли участие президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, вице-премьер Канады Христя Фриланд, торговый представитель США Роберт Лайтхизер и советник Белого дома США Джаред Кушнер.

"Мы сделали это вместе в тот момент, когда по всему миру все сложнее заключать торговые соглашения", - сказала Фриланд.

По ее словам, новые условия усилят межгосударственное разрешение споров, защиту труда, окружающей среды, интеллектуальной собственности, производства автомобилей и др.

Более года назад США, Мексика и Канада заключили соглашение USMCA на замену NAFTA, но демократы, контролирующие Палату представителей США, настаивали на значительных изменениях в сфере труда и охраны окружающей среды, прежде чем выносить его на голосование.

В течение прошлой недели интенсивные переговоры между демократами, администрацией Трампа и Мексикой выработали жесткие правила в отношении трудовых прав, направленные на уменьшение преимущества Мексики в низкой заработной плате.

Как Канада, так и США заявили, что соглашение предусматривает механизм проверки соответствия прав профсоюзов на фабричном уровне в Мексике независимыми экспертами по труду.

Депутаты США заявляют, что существует широкая поддержка пересмотра пакта, который, по их словам, охватывает $1,2 трлн ежегодной торговли на континенте и поддерживает 12 млн рабочих мест в США и треть американского сельскохозяйственного экспорта. Ожидается, что парламент Канады и конгресс Мексики ратифицируют соглашение без больших осложнений.