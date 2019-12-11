Тимчасова лідерка Австрії наполягає на коаліційній угоді до січня

Голова тимчасового уряду Австрії тисне на консерваторів ексканцлера Себастьяна Курца та "Зелених", щоб ті досягли коаліційної угоди до січня, інакше її кабінет почне ухвалювати більш далекосяжні політичні рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

69-річна Брігітте Бірляйн, очільниця Конституційного суду Австрії, яка стала тимчасовою головою влади, каже, що роль її уряду - просто керувати країною.

Народна партія Курца 29 вересня виграла дострокові вибори до Національної ради Австрії з 37,5% голосів. Згодом почалися коаліційні переговори із "Зеленими", проте зараз обидві сторони кажуть, що значні розбіжності залишаються.

"Ми сподіваємось на висновок найближчим часом. Чи буде це до Різдва, чи січень - це не так важливо", - заявила Бірляйн. "Але якщо процес триватиме довше, громадськість перестане бути такою схвальною щодо нашого розуміння нашого мандата".

"Ми поки що не обіймали жодної вищої посади - жодних послів, жодних керівників департаментів, не ініціювали законів, за кількома винятками. Якщо це займе більше часу, то нам, як уряду, доведеться задуматися і змінити своє розуміння нашого мандата, консультуючись із президентом", - додала вона.

Її кабінет визнав себе технократичним, але він, попри це, залишається результатом компромісу між трьома ключовими партіями - Народною, соціал-демократами та ультраправою Партією свободи (FPO) - і його міністри сприймаються як близькі одній чи двом із них.

Бірляйн була призначений віцепрезидентом, а потім президентом Конституційного суду за того ж політичного сузір'я - коаліції між Народною партією та FPO.

На запитання, чи є у неї якась внутрішня інформація про те, як проходять переговори, Бірляйн відповіла: "Ні. Я знаю не більше, ніж ви".

Її коментарі можуть зіграти на руку консерваторам Курца, які вважають за краще домовитися якнайшвидше. "Зелені" заявили, що не поспішають.

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