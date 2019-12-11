Временный канцлер Австрии настаивает на коалиционном соглашении до января

Глава временного правительства Австрии оказывает давление на консерваторов экс-канцлера Себастьяна Курца и "Зеленых", чтобы те достигли коалиционного соглашения до января, иначе ее кабинет начнет принимать далеко идущие политические решения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

69-летняя Бригитте Бирляйн, председатель Конституционного суда Австрии, которая стала временной главой правительства, говорит, что роль ее кабинета - просто управлять страной.

Народная партия Курца 29 сентября выиграла досрочные выборы в Национальный совет Австрии с 37,5% голосов. Затем начались коалиционные переговоры с "Зелеными", однако сейчас обе стороны говорят, что между ними остаются значительные разногласия.

"Мы надеемся на то, что будут сделаны выводы в ближайшее время. Будет ли это к Рождеству или в январе - не так важно", - заявила Бирляйн. "Но если процесс затянется дольше, общественность перестанет разделять наше понимание нашего мандата".

"Мы пока не назначали ни на одну высокую должность - никаких послов, никаких руководителей департаментов, не инициировали законов, за несколькими исключениями. Если неопределенность займет больше времени, то нам, как правительству, придется задуматься и изменить свое понимание нашего мандата, консультируясь с президентом", - добавила она.

Ее кабинет признал себя технократическим, но он, тем не менее, остается результатом компромисса между тремя ключевыми партиями - Народной, социал-демократами и ультраправой Партией свободы (FPO) - и его министры воспринимаются как приближенные к одной или двум из них.

Бирляйн была назначена вице-президентом, а затем президентом Конституционного суда при том же политическом созвездии - коалиции Народной партией и FPO.

На вопрос, есть ли у нее какая-то внутренняя информация о том, как проходят переговоры, Бирляйн ответила: "Нет. Я знаю не больше, чем вы".

Ее комментарии могут сыграть на руку консерваторам Курца, которые предпочитают договориться поскорее. "Зеленые" заявили, что не спешат.

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