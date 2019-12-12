Київ назвав недружнім актом сербський візит окупаційної адміністрації Криму

МЗС України глибоко стурбоване візитом представників окупаційної адміністрації Криму до Белграда 4-7 грудня, в ході якого мали місце зустрічі з депутатами парламенту Сербії та конференція "Белградський діалог: конструктивні відносини з РФ та визнання волевиявлення народу Криму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр зовнішньополітичного відомства України.

"Зазначене сприймається Україною як недружній акт, який порушує положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 "Територіальна цілісність України" та кваліфікується як спроба Російської Федерації легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим", - йдеться у заяві.

11 грудня для висловлення протесту до міністерства запросили Тимчасову повірену у справах Сербії в Україні Світлану Кошутич.