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Київ назвав недружнім актом сербський візит окупаційної адміністрації Криму

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Київ назвав недружнім актом сербський візит окупаційної адміністрації Криму

Четвер, 12 грудня 2019, 08:39

МЗС України глибоко стурбоване візитом представників окупаційної адміністрації Криму до Белграда 4-7 грудня, в ході якого мали місце зустрічі з депутатами парламенту Сербії та конференція "Белградський діалог: конструктивні відносини з РФ та визнання волевиявлення народу Криму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресцентр зовнішньополітичного відомства України.

"Зазначене сприймається Україною як недружній акт, який порушує положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 "Територіальна цілісність України" та кваліфікується як спроба Російської Федерації легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим", - йдеться у заяві.

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