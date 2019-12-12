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Киев назвал недружественным актом сербский визит оккупационной администрации Крыма

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Киев назвал недружественным актом сербский визит оккупационной администрации Крыма

Четверг, 12 декабря 2019, 08:39

МИД Украины глубоко обеспокоен визитом представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и конференция "Белградский диалог: конструктивные отношения с РФ и признание волеизъявления народа Крыма".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр внешнеполитического ведомства Украины.

"Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым", - говорится в заявлении.

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11 декабря для выражения протеста в министерство пригласили временного поверенного в делах Сербии в Украине Светлану Кошутич.

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