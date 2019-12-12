Комітет Сенату США відклав голосування за санкції "з пекла" проти РФ

Комітет Сенату США з міжнародних відносин відтермінував голосування щодо проєкту закону про санкції, покликаного покарати Москву за втручання у вибори в США 2016 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Комітет 11 грудня не розглянув двопартійний законопроєкт "Акт щодо захисту американської безпеки від агресії Кремля", відомий як DASKA.

Один із його авторів, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, назвав ініціативу "законом про санкції з пекла".

Цілями санкцій DASKA були б: російські банки, які підтримують зусилля щодо втручання у закордонні вибори; кіберсектор країни та новий державний борг. Він також запровадить жорсткі заходи щодо російського нафтогазового сектору.

Помічники Сенату сказали, що комітет затримав розгляд DASKA, оскільки Грем головував на слуханні Комітету з питань судової влади та не зміг взяти участь у засіданні.

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин, республіканець Джим Ріш заявив, що комітет має намір розглянути документ наступного тижня.

Джерела кажуть, що розгляд може перенестися на 2020 рік, оскільки законодавці наступного тижня вже йтимуть у відпустки до кінця року.

Комітет Сенату в середу також вдосконалив законодавство, яке намагається перешкоджати російським енергетичним трубопроводам; затвердив акт, що наказує Державному департаменту визначити пріоритетну допомогу у розвитку європейської енергетичної інфраструктури; прийняв законодавство, яке вимагало б від держави визначити, чи слід визнати Росію державою-спонсором тероризму, а також схвалили захід, який вимагає затвердження Конгресу, якщо президент прагне вийти з НАТО.

Нагадаємо, Палата представників додала до оборонного бюджету положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".